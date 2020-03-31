Лжеминер 10-й минской больницы проведет в колонии усиленного режима больше трех лет

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Суд Заводского района признал 35-летнего минчанина виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно.

По совокупности мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и три месяца. Отбывать срок он будет в исправительной колонии усиленного режима, сообщили в пресс-службе Мингорсуда.

По его словам, он выпил спиртное и попросил друга отвезти домой. Тот отказался, поскольку собрался ехать в больницу. Обидевшись, минчанин решил «заминировать» ее.
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Тэги: лжеминер 10-я больница Город: Минск