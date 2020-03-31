«Банк БелВЭБ» не будет выплачивать дивиденды за 2019 год

Общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» приняло решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям за 2019 год, сообщили БелаПАН в пресс-службе банка.

Отмечается, что банк закончил 2019 год с чистой прибылью в размере 38,4 млн рублей, что выше плановой величины на 3,8%. Собственный капитал увеличился на 7,7% и достиг 580,8 млн рублей.

Объем корпоративного кредитного портфеля на 1 января 2020 года составил 3 млрд 7,9 млн рублей в эквиваленте (рост на 13,2%). Объем розничного кредитного портфеля достиг 338,5 млн рублей (рост за год на 35,6%).

«Банк БелВЭБ» («Белвнешэкономбанк») был основан в 1991 году, по размеру активов и капитала входит в пятерку крупнейших банков Беларуси. Главный акционер — российская государственная корпорация «ВЭБ.РФ», которой принадлежит более 97% акций «Банка БелВЭБ».