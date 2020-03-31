В МИД отчитались о помощи более 5300 белорусам за рубежом

В связи с вводимыми подавляющим большинством стран новыми ограничительными мерами, включая запрет международных авиационных перевозок, остается все меньше возможностей для оперативного возвращения белорусских граждан.

По сообщению пресс-службы Министерства иностранных дел, для вывоза граждан «Белавиа» продолжает полеты в Германию, Британию, Нидерланды, Швецию, Испанию. Чартерным рейсом авиаперевозчика 31 марта более 70 граждан Швеции, США и других стран вылетели из Стамбула.

«Через Минск пролегает единственный на сегодняшний день маршрут, позволяющий им добраться до Стокгольма. Через столицу Беларуси на Родину также проследуют американские граждане», — подчеркивается в сообщении.

«Благодарность белорусской стороне и ОАО "Белавиа" за продолжение рейсов в Британию высказана британской стороной. Сегодня это одна из немногих возможностей для граждан ряда стран прилететь домой, — отмечает МИД. — В текущей сложной ситуации многие страны по мере возможностей взаимно оказывают поддержку. В частности, с учетом чрезвычайных обстоятельств британская сторона также оказала содействие в эвакуации нашего соотечественника с круизного лайнера, находившегося в Бразилии, транзитом в Беларусь».

На ближайшие дни планируется вылет заявившихся белорусских граждан из Объединенных Арабских Эмиратов.

В связи с решением оперативного штаба правительства России о временном ограничении прилета граждан в Москву (только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки) для белорусских граждан «практически закрывается данный транзитный коридор». Из-за таких ограничений «Белавиа» отменила регулярные рейсы в Шереметьево и Домодедово.

Посольство Беларуси в Москве «в тесном контакте с российскими коллегами» прорабатывает вопрос эвакуации автотранспортом загранучреждения находящихся в аэропортах Москвы белорусских граждан. «Вариант решения ситуации найден. Надеемся, что в ближайшее время будет достигнут конкретный результат», — заявляют в МИД.