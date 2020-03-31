Минобороны продолжает подготовку к военному параду на День победы

По информации ведомства, парад пройдет вечером и будет длиться около часа. Он завершится «плац-концертом сводной роты почетного караула и выступлением сводного оркестра».

Тренировки парада проводятся три раза в неделю. Пешая колонна практикуется на плацу Минской военной комендатуры в микрорайоне Великий Лес, механизированная колонна — на аэродроме Липки за восточной окраиной столицы. Генеральные тренировки парада планируется провести 5 и 7 мая в Минске.

Пешей колонной на параде пройдут более 3 тыс. человек — 20 парадных расчетов из Беларуси и по одному — из России и Китая.

Механизированная колонна будет состоять из 16 белорусских и двух российских парадных расчетов (всего 185 единиц техники).

Колонну возглавит танк Т-34. Далее пройдут 13 расчетов Вооруженных сил Беларуси в составе новых и модернизированных образцов военной техники, расчет легкобронированных автомобилей «Лис» внутренних войск МВД, а также расчет Государственного военно-промышленного комитета из 27 новых образцов вооружения и военной техники.

Парадные расчеты ВС России будут представлены бронетранспортерами БТР-82А и оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».

Во время парада над Минском пролетит эшелон из 34 белорусских и восьми российских воздушных судов, отмечается в сообщении Минобороны.

30 марта на встрече с Александром Лукашенко министр обороны Виктор Хренин заявил, что Вооруженные силы не испытывают проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции.