Тысячи белорусов требуют отменить военный парад на День победы

Соответствующее обращение на платформе Petitions.by подписали более 7300 человек.

Авторы петиции перечислили ограничительные меры, которые уже предпринимаются в стране для предотвращения вирусной инфекции: отмена культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием, перенос занятий во всех вузах, перевод обучения школьников на дом по письменному согласию родителей и другие.

Они потребовали запретить «добровольно-принудительное» участие работников государственных организаций в военном параде с целью создания массовки, отменить проведение репетиций почетного караула на территории Минска, запретить проведение парада военной техники во избежание управления ею зараженных лиц и предотвращения ЧС.

Сэкономленные средства предложено направить на медикаменты и иные предметы первой необходимости для пожилых, ветеранов, медицинских учреждений, на озеленение Минска, на ремонт дорожного полотна и мостов на наиболее аварийных участках.