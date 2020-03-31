Тысячи белорусов требуют отменить военный парад на День победы
Соответствующее обращение на платформе Petitions.by подписали более 7300 человек.
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Они потребовали запретить «добровольно-принудительное» участие работников государственных организаций в военном параде с целью создания массовки, отменить проведение репетиций почетного караула на территории Минска, запретить проведение парада военной техники во избежание управления ею зараженных лиц и предотвращения ЧС.
Сэкономленные средства предложено направить на медикаменты и иные предметы первой необходимости для пожилых, ветеранов, медицинских учреждений, на озеленение Минска, на ремонт дорожного полотна и мостов на наиболее аварийных участках.