Госкомимущество подготовило проект указа президента о предоставлении отсрочки арендной платы

Государственный комитет по имуществу подготовил проект указа президента о предоставлении отсрочки арендной платы и моратории на увеличение базовой арендной величины и арендной платы.

«Документ разработан в целях оказания поддержки субъектам предпринимательства, осуществляющим виды экономической деятельности, наиболее подверженные неблагоприятному влиянию эпидемиологической ситуации (туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и иные)», — отметила пресс-служба комитета.

Планируется, что нормы указа будут распространены на арендаторов (ссудополучателей) недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц.

Проект указа предусматривает предоставление по заявлению арендатора (ссудополучателя) недвижимого имущества отсрочки по внесению арендной платы за пользование таким имуществом (возмещению расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией этого имущества).

Арендодателям (ссудодателям) недвижимого имущества при предоставлении арендаторам (ссудополучателям) такой отсрочки также предлагается установить отсрочку исполнения обязательств в отношении уплаты арендной платы за землю, налога на землю, налога на недвижимость, уплачиваемых арендодателем (ссудодателем) за счет арендной платы (расходов, возмещаемых ссудополучателями), с рассрочкой уплаты по 31 декабря 2020 года.

Мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы проектом указа предполагается ввести на срок до 30 сентября 2020 года.

Кроме того, в проекте указа государственным юридическим лицам дано право предоставления покупателям госимущества, осуществляющим такие уязвимые виды деятельности, а также оказывающим бытовые услуги населению, до 30 сентября 2020 года отсрочки по оплате государственного имущества, проданного с рассрочкой.

Отсрочка предоставляется покупателю на срок, указанный в его заявлении о предоставлении такой отсрочки. Погашение покупателем суммы отсрочки осуществляется ежемесячно равными долями с 1 октября по 31 декабря 2020 года. Проценты за пользование отсрочкой и рассрочкой предлагается не начислять.

Поскольку указ пока не подписан, 1 апреля решением правительства базовая арендная величина повышается на 5,6% до 17 рублей 85 копеек.