Кочанова рассказала о президентских выборах

Президентские выборы пройдут «в соответствии с установленными сроками, в соответствии с законом», заявила спикер Совета Республики, бывшая глава Администрации президента Наталья Кочанова.

«Мы в ближайшее время с ЦИК посоветуемся, обсудим, когда наиболее приемлемо время для проведения этой избирательной кампании», — сказала Кочанова в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1», отвечая на вопрос, будет ли названа дата выборов в ежегодном послании президента народу и парламенту.

По словам председателя верхней палаты Национального собрания, на встрече с ней 31 марта Лукашенко четко сказал об отсутствии необходимости переносить выборы. «Ну на сегодняшний день такой необходимости нет однозначно», — уточнила Кочанова.

«И, конечно, это важное политическое мероприятие пройдет в нашей стране, я думаю, как всегда, организованно, дружно, слаженно. Я знаю, как проходят выборы президентские», — отметила спикер СР НС.

Лукашенко в начале встречи с Кочановой заявил: «Есть ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами. Не будем скрывать, это и политические вопросы — год президентских выборов. Самая большая проблема — это экономика. Тем не менее этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать».

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина 6 декабря прошлого года сообщила, что, по ее мнению, дата выборов будет определена на весенней сессии Палаты представителей. «Пока мы рассчитываем на 30 августа. Насколько я знаю, эта дата не вызвала у него (Лукашенко. — БелаПАН.) отторжения. Может быть, конечно, он изменил решение, я не знаю», — сказала Ермошина.

По ее словам, 30 августа является подходящим днем для голосования: «Это дата, когда большая часть населения уже находится на своих местах [после отпусков]. Очень здорово будет проводить избирательную кампанию летом. Не думаю, что у нас так уж много людей разъезжаются. С другой стороны, зато какие хорошие условия для ведения предвыборной агитации и сбора подписей».

Ермошина отметила, что сроки полномочий главы государства истекают 6 ноября 2020 года. «По Конституции, выборы проходят не позднее двух месяцев до истечения срока полномочий, поэтому до 6 сентября должны пройти выборы. 6 сентября — это суббота. Первое возможное воскресенье — это 30 августа, — сказала она. — Решение о назначении выборов президента будет принимать Палата представителей. Это уже на весенней сессии. Я своим сотрудникам, которые спрашивают, можно ли в мае уйти в отпуск, разрешаю».