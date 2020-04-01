Гомельские власти о флагштоке за 1,5 млн рублей: проект не подлежит общественному обсуждению

Гомельский облисполком дал отрицательный ответ на петицию, которую подписали 4,5 тыс. граждан, протестовавших против проекта возведения в районе площади Ленина в областном центре флагштока высотой 60 метров.

Площадь Государственного флага Беларуси в Минске / Фото носит иллюстративный характер

По мнению властей, проект не подлежит общественному обсуждению.

Петицию против возведения флагштока инициировала урбанистическая инициатива Smart Homel. Претензии подписантов сводятся к отсутствию диалога между местными властями и горожанами по ключевым вопросам развития Гомеля: людей поставили перед фактом строительства без проведения общественных слушаний или презентации проекта.

Авторы петиции считают, что власти должны учитывать мнение граждан перед принятием решений о сооружении объектов, изменяющих облик города.

По мнению активистов, во время экономического кризиса затраты на флагшток необоснованные. Согласно сайту государственных закупок, только первая очередь строительства стоит 1,5 млн рублей бюджетных денег.

В своем ответе Гомельский облисполком сообщает, что проект по установке флагштока разработан институтом «Гомельгражданпроект» по заказу управления капитального строительства Гомеля на основании решения горисполкома, архитектурно-планировочного задания, разрешения Минкультуры и прошел согласование во всех заинтересованных ведомствах и организациях.

Согласно ответу из облисполкома, проектная документация включает в себя «установку флагштока для размещения государственного флага с устройством гранитного стилобата с установкой государственного герба в дополнение к существующей доске почета в целях создания единой целостной композиции».