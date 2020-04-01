Кочанова: у местных властей достаточно полномочий — больше не надо

Председатель Совета Республики, экс-глава Администрации президента Наталья Кочанова выступила против расширения полномочий местных властей.

Она не понимает, «какой еще сегодня надо дать самостоятельности местным органам власти для того, чтобы работать эффективно и хорошо».

Председатель верхней палаты парламента привела собственный пример: «Я работала достаточно много в местных органах власти, я была председателем исполкома, заместителем председателя, почти 20 лет отработала в системе жилищно-коммунального хозяйства. Мне хватало всего для того, чтобы работать...»

По ее словам, сегодня «надо просто работать, вникая во все буквально детали того, что происходит у тебя там, в районе, в городе, и тогда ты будешь владеть этой ситуацией, тогда ты будешь точно понимать, чего еще не хватает для того, чтобы сегодня сработал это механизм».

«Здесь просто надо активная жизненная позиция и неравнодушие для того, чтобы решать те задачи, которые поставлены. Потому что в нашей стране, я вас заверяю, определено абсолютно по всем направлениям то, как мы должны работать. Ровно так в строительстве, ровно так в сельском хозяйстве, в системе жилищно-коммунального хозяйства», — подчеркнула Кочанова.