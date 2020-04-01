«От марлевых повязок до ИВЛ». РосСМИ пишут, что Беларусь попросила Москву помочь в борьбе с COVID-19

Беларусь обратилась за помощью к России в борьбе с коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19.

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Как пишет «КоммерсантЪ» , «Белоруссия, как рассказали «Ъ» собеседники в российских госструктурах, находится в числе постсоветских стран, направивших в адрес России официальные запросы с просьбой выделить защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ».

Подобные запросы, отмечается в материале, рассказал информированный источник «Ъ», по дипломатическим каналам направили практически все страны СНГ, за исключением Украины и Туркмении».

«Информация аккумулируется и передается в штаб, где принимается решение, кому и что выделять. Номенклатура — от марлевых повязок до ИВЛ», — описал потребности соседей представитель госструктур РФ.

Он пояснил, что для выделения запрошенной помощи необходимо специальное разрешение правительства России, поскольку 2 марта было принято постановление, запрещающее вывоз из страны медицинской продукции.

Комментируя ситуацию в Беларуси, собеседник издания выразил надежду, что там начнут более ответственно подходить к борьбе с распространением коронавируса.

«Мы от них защищаемся. Но задачу эту надо решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой — возникнет ее очаг, то угроза сохранится»,— заявил он.

На 31 марта в Беларуси подтверждено 163 случая заболевания коронавирусом COVID-19, один человек умер. При этом статистику инфицированных ведут сами журналисты на основании косвенных данных Минздрава, который перестал публиковать конкретное число заболевших.

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