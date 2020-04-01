Белый дом: COVID-19 может унести жизни почти четверти миллиона американцев
На прошедшей накануне пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что США должны «приготовиться к трудным дням, которые нам предстоят».
«Следующие две недели будут очень, очень болезненными», — приводит
В свою очередь координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Брикс заявила, что общее число умерших в результате COVID-19 может составить от 100 до 240 тыс. человек.
Трамп уточнил, что если бы власти сидели сложа руки, жертвами могли бы стать 2,2 млн американцев.
По данным университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, в мире зафиксировано почти 860 тыс. случаев заболевания COVID-19 (более 42 тыс. человек умерли, более 178 тыс. выздоровели).
На сегодня тройка «лидеров» среди заболевших выглядит так:
- США — 188 тыс.;
- Италия — 105,7 тыс.;
- Испания — 95,9 тыс.
Для сведения, в Китае, где началась вспышка заболеваний, эпидемия идет на спад (всего было зарегистрировано 82,2 тыс.).
На 31 марта в Беларуси подтверждено 163 случая заболевания COVID-19, один человек умер. При этом статистику инфицированных ведут сами журналисты на основании косвенных данных Минздрава, который перестал публиковать конкретное число заболевших.
Главное о коронавирусе: