Белый дом: COVID-19 может унести жизни почти четверти миллиона американцев

На прошедшей накануне пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что США должны «приготовиться к трудным дням, которые нам предстоят».

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«Следующие две недели будут очень, очень болезненными», — приводит Би-би-си слова президента.

В свою очередь координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Брикс заявила, что общее число умерших в результате COVID-19 может составить от 100 до 240 тыс. человек.

Трамп уточнил, что если бы власти сидели сложа руки, жертвами могли бы стать 2,2 млн американцев.

По данным университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, в мире зафиксировано почти 860 тыс. случаев заболевания COVID-19 (более 42 тыс. человек умерли, более 178 тыс. выздоровели).

На сегодня тройка «лидеров» среди заболевших выглядит так:

США — 188 тыс.; Италия — 105,7 тыс.; Испания — 95,9 тыс.

Для сведения, в Китае, где началась вспышка заболеваний, эпидемия идет на спад (всего было зарегистрировано 82,2 тыс.).

На 31 марта в Беларуси подтверждено 163 случая заболевания COVID-19, один человек умер. При этом статистику инфицированных ведут сами журналисты на основании косвенных данных Минздрава, который перестал публиковать конкретное число заболевших.

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