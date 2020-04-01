Доллар и евро вновь пошли вверх

/ Экономика
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Американская и европейская валюты показывают рост на открытии первых в апреле торгов на белорусской валютно-фондовой бирже.

Так, доллар укрепляется на 0,0062 пункта и торгуется на уровне 2,5918 белорусского рубля, а евро на 0,0028 пункта — 2,8474 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала средний курс наличного доллара вырос на 22,74% (с 2,1134 до 2,5939 рубля).

Рост по месяцам составил:

  • в январе на 1,29% (до 2,1406 рубля);
  • в феврале на 4,74% (до 2,2421);
  • в марте на 15,69% (до 2,5939 рубля).

Средний курс покупки увеличился за последний месяц на 14,96% (с 2,2312 до 2,5650 рубля), продажи — на 16,42% (с 2,2529 до 2,6228).

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Тэги: валюта

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