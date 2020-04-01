За сутки в России выявлено почти полтысячи заболевших COVID-19

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За минувшие сутки российские медики выявили 440 новых случаев коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19.

Фото pixabay.com

Как сообщили в оперативном штабе, из них 267 — в столице.


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Таким образом, на данный момент официально подтверждено 2777 случаев заражения.

С помощью врачей с недугом справились 190 человек (за сутки выписаны 69 пациентов).

Болезнь унесла жизни 23 человек.

На 31 марта в Беларуси подтверждено 163 случая заболевания COVID-19, один человек умер. При этом статистику инфицированных ведут сами журналисты на основании косвенных данных Минздрава, который перестал публиковать конкретное число заболевших.

Тройка стран-«лидеров» среди заболевших выглядит так:

  1. США — 188 тыс.;
  2. Италия — 105,7 тыс.;
  3. Испания — 95,9 тыс.

Для сведения, в Китае, где началась вспышка заболеваний, эпидемия идет на спад (всего было зарегистрировано 82,2 тыс.).

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Россия

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