За сутки в России выявлено почти полтысячи заболевших COVID-19
За минувшие сутки российские медики выявили 440 новых случаев коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19.
Как сообщили в оперативном штабе, из них 267 — в столице.
Таким образом, на данный момент официально подтверждено 2777 случаев заражения.
С помощью врачей с недугом справились 190 человек (за сутки выписаны 69 пациентов).
Болезнь унесла жизни 23 человек.
На 31 марта в Беларуси подтверждено 163 случая заболевания COVID-19, один человек умер. При этом статистику инфицированных ведут сами журналисты на основании косвенных данных Минздрава, который перестал публиковать конкретное число заболевших.
Тройка стран-«лидеров» среди заболевших выглядит так:
- США — 188 тыс.;
- Италия — 105,7 тыс.;
- Испания — 95,9 тыс.
Для сведения, в Китае, где началась вспышка заболеваний, эпидемия идет на спад (всего было зарегистрировано 82,2 тыс.).
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