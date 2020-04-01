Активисты передали респираторы детским больницам
Общественные активисты закупили и передали детским больницам респираторы.
Как сообщил на своей странице в социальной сети Андрей Стрижак, «благодаря помощи бизнеса и ваших пожертвований мы поставили: 2000 респираторов класса защиты ffp3 (лепесток) для детской инфекционной больницы. Еще 2000 ffp2, которые мы нашли для детской инфекционки, больница закупила самостоятельно; 291 респиратор класса защиты ffp3 для 3-й городской детской больницы Максима Очеретнего; 1000 респираторов класса ffp3 поедет в Витебск».
Он отметил, что лепесток — это «респиратор такого же типа как тот что использовался в Чернобыле, что добавляет грустных параллелей, но других просто физически нет».
Впрочем, он лучше чем ватно-марлевая повязка, сквозь которую даже щебенка пролетит, не то что вирус.
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