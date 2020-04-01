«Папа, мы обязательно встретимся ТАМ». Дочь первого умершего от COVID-19 белоруса написала трогательное послание

Виктория Дашкевич — дочь Виктора Дашкевича, первого умершего в Беларуси от COVID-19 — написала на своей странице в соцсети трогательное послание.

Фото со страницы Виктории Дашкевич в соцсети

«Ну что, "уникальная семейка Дашкевичей", нас стало меньше(((. Когда приходят пандемии, начинаются войны, случаются природные катаклизмы, нам всем кажется, что это обязательно пройдёт мимо. Но оно не проходит.

Оно бьёт по самым больным местам. И бессонной ночью начинаешь повторять как мантру: "папка, ты сильный, карабкайся". Карабкался пять суток. Потом устал.

Слово "умер" делит жизнь на "до" и "после". И тот, кто знал нашу семью, понимает: нам придётся учиться жить в ситуации "после". И маме, и Василию, и Анюте с Лешей, и нам.

Спасибо врачам — ангелам на передовой, за то, что в последние дни папе было спокойно и не больно. Спасибо всем друзьям за поддержку и молитвы. Отдельное — отцу Михалу. Простите, коллеги, возможно с кем-то говорила излишне эмоционально.

Папа, мы обязательно встретимся ТАМ. Ты это уже знаешь точно. Да?»

На 31 марта в Беларуси подтверждено 163 случая заболевания COVID-19, один человек умер. При этом статистику инфицированных ведут сами журналисты на основании косвенных данных Минздрава, который перестал публиковать конкретное число заболевших.

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