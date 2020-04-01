Учредители «Ежедневника» обратились к Лукашенко

Учредители интернет-издания «Ежедневник» написали открытое письмо Александру Лукашенко по поводу задержания своего редактора Сергея Сацука.

Журналисты напомнили, что в 2015-м на пресс-конференции глава государства пообещал Сацуку свою поддержку в борьбе с коррупцией.

«Что касается вот такой вот лобовой атаки на коррупцию, вы получите самую реальную поддержку. Это я вам обещаю», — заявил тогда Лукашенко.

По мнению подписантов, «абсурдность и надуманность предъявленного обвинения понятна каждому здравомыслящему человеку».

По их мнению, Сергей Сацук «является честным и порядочным журналистом, специализирующимся на журналистских расследованиях».

«Его характерной особенностью всегда являлось стремление докопаться до истины, неподкупность и полная независимость его творчества от политической борьбы в стране. За это ему постоянно достается, как от чиновников, так и от оппозиции, и даже от коллег», — отметили представители «Ежедневника».

Подписанты также заявили, что Сацука «невозможно заставить писать против его личного убеждения в угоду какой-то политической силе или силе кошелька»: «Именно поэтому к нему все время шли и шли люди, несли и несли те или иные материалы, свидетельствующие коррумпированности некоторых чиновников, которым Вы делегировали свою власть, но которые используют эту власть не в интересах государства, а в своих собственных интересах».

«Сергей Сацук никогда не посягал на государственный бюджет, не участвовал в его дележке в мутных коррупционных схемах. Он никогда не обладал и не обладает властными полномочиями, и тем более не использовал эти полномочия в корыстных целях. Наоборот, проводя журналистские расследования в сфере коррупции, он постоянно мешал коррупционерам вершить их тайные дела, за что, по нашему мнению, сейчас и расплачивается».

Как подчеркивается в письме, Сацук «не жирующий коррупционер, он не нажил себе какого-то богатства. Первое собственное жилье, которое он большей частью построил собственными руками, у него появилось только в 2016 году, когда Сергею было уже 48 лет и у него появился внук. До этого он все время ютился со своей семьей в самых дешевых съемных квартирах. Но сейчас он вынужден продавать свой скромный дом в деревне, так как не может рассчитаться с долгами и дальше содержать эту жилплощадь. А его задержание и арест — вообще ставит на грань выживания всю его семью».

Сергей Сацук, подчеркивается в послании, «не писал за деньги заказные журналитсике расследования»: «Та статья, которую якобы Сергей Сацук подготовил и разместил за деньги, отвечает всем требованиям, предъявляемым к журналистским расследованиям. Факты перепроверены и достоверны. Героям публикации предоставлена возможность высказать свою точку зрения и опровергнуть факты. Но они не опровергли эти факты, а лишь заявили, что так работают все. В публикации заостряется внимание, что дело не в этих трех компаниях, есть и другие. Просто описать другие в одной статье физически невозможно».

В этой связи, делает вывод редакция, обвинение в совершении коррупционного преступления — это «насмешка не только над ним, но и над всеми теми, кто действительно противостоит коррупции и верит, что ее в Беларуси можно победить».

По мнению подписантов, правоохранители «нацелили свои силы не на борьбу с коррупционерами, а на борьбу с известным врагом коррупционеров, тратя на это просто колоссальные человеческие и денежные ресурсы».

Сотрудники «Ежедневника» призвали Лукашенко вмешаться в ситуацию и не дать свершиться несправедливости и беззаконию: «Просим выполнить свое обещание, освободить Сергея Сацука и прекратить в отношении него надуманное уголовное дело».

Свои подписи под письмом поставили учредители и сотрудники интернет-издания: Александр Сацук, Вадим Сехович, Андрей Александрович, Александр Аксенов, Ирина Мурина.