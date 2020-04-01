В Беларуси отменен сертификат о прохождении техосмотра

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С 1 апреля в Беларуси упразднены сертификаты о прохождении технического осмотра автомобилей.

Вместо этого на станциях техосмотра автомобилистам будут выдавать разрешение на допуск к участию в дорожном движении нового образца. Этот документ водители должны всегда иметь при себе и предъявлять для проверки сотрудникам ГАИ вместе с другими документами.

Разрешение на допуск не нужно наклеивать на лобовое стекло автомобиля.

Новшество стало возможным благодаря принятию указа № 492 от 30 декабря 2019 года. Указ предусматривает и другие изменения для автомобилистов, которые вступили в силу с начала 2020 года.

Ранее в беседе с журналистами заместитель директора «Белтехосомтра» Владимир Пигульский назвал сертификат о прохождении ТО «анахронизмом».
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Тэги: техосмотр

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