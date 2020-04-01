В апреле в Беларусь может прибыть миссия экспертов ВОЗ

Миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения может прибыть в Беларусь для мониторинга ситуации с коронавирусом уже в апреле.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев, 31 марта представительство ВОЗ в Беларуси получило запрос об организации миссии экспертов в Беларусь.

«Вчера мы разговаривали с Натальей Ивановной Кочановой. Уже сегодня по результатам нашей дискуссии была организована видео-конференция между Кочановой, Министерством здравоохранения и региональным директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Разговор был очень конструктивный. Наталья Ивановна передала просьбу президента организовать такую миссию в ближайшее время. Сейчас вопрос о том, в каком составе будет эта миссия и когда сможет приехать, рассматривается и прорабатывается», — рассказал Бердыклычев.

Предполагается, что в состав группы войдут те эксперты регионального офиса или штаб-квартиры ВОЗ, которые непосредственно занимаются вопросами COVID-19, сообщил он.

«Идея миссии — оценить ситуацию с COVID-19, предпринимаемые страной меры, а также дать рекомендации, где, возможно, нужно что-то сделать — подправить или добавить», — отметил Бердыклычев.

По его словам, белорусская сторона заверила, что миссия будет иметь доступ ко всей необходимой информации, «работать совершенно свободно, с полной поддержкой со стороны Министерства здравоохранения и правительства».

Бердыклычев сообщил, что сейчас прорабатываются детали предстоящего визита, в том числе состав миссии и дата прибытия. «Конечно, это должен быть апрель. Мы не собираемся откладывать миссию далеко, — подчеркнул он. — Конкретную дату мы не можем пока назвать, учитывая необходимость сначала собрать специалистов и сложности передвижения теперь по миру. Наши сотрудники сейчас работают на удаленном режиме, и не у всех есть возможность даже перебраться из одной страны в другую в связи с ограничениями. Поэтому нужно еще будет решать административные вопросы логистики».

31 марта в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» Наталья Кочанова» сообщила о поручении Александра Лукашенко пригласить делегацию ВОЗ для оценки работы отечественной системы здравоохранения.

«Сегодня и президент четко сказал: давайте пригласим в страну еще независимых экспертов ВОЗ, и пусть они нам скажут, правильно мы сегодня работаем в этой ситуации или неправильно. Тем более, я еще раз повторю, что наше Министерство здравоохранения работает в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Это мне сегодня ответственно заявил и тот представитель, который работает в нашей стране», — сказала Кочанова.