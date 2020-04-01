Биржа: торги 1 апреля завершились ростом доллара и евро

Первые в апреле торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом доллара и евро.

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Так, американская валюта добавила 0,0117 пункта (+0,45%) и завершила сессию на отметке 2,5973 белорусского рубля, а европейская 0,0032 пункта (+0,11%) — 2,8478 белорусского рубля.

А вот российская валюта сегодня свои позиции потеряла. Минус составил 0,0041 пункта (0,12%) — 3,2869 белорусского рубля за 100 российских.

Очередной рост курсов иностранных валют наблюдается на фоне изменения цен на нефть. После роста стоимости нефти марки Brent с 23 до 26 долларов за баррель цена углеводородного сырья пошла вниз и сейчас составляет около 25 долларов за баррель. На этом фоне курс доллара в России на утренних торгах 1 апреля вырос на 0,8% до 79,2 российского рубля за доллар (по состоянию на 11.00).

«Динамика курса белорусского рубля будет зависеть от ситуации на российском валютном рынке, на состояние которого влияет стоимость нефти на мировом рынке», — подчеркнул в комментарии БелаПАН финансовый аналитик Александр Муха.

По его мнению, события на нефтяном рынке будут влиять не только на курсы иностранных валют, но и на состояние экономики в России и Беларуси.

«В прошлом году на долю России пришлось более 40% белорусского экспорта, а по ряду белорусских товаров доля поставок в Россию гораздо выше. В то же время более 55% российского экспорта приходится на нефтяные товары. Цена на нефть с начала года упала вдвое. Соответственно, это негативно скажется на российской экономике и по цепочке затронет и Беларусь», — предполагает Муха.

В связи со значительными изменениями курсов иностранных валют (доллар за месяц подорожал на 15%) Нацбанк Беларуси в марте распространил специальный комментарий. «В целях ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах», — сообщил банк.

При этом в центробанке подчеркнули, что в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. «Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования», — предупредил регулятор.