Президент Литвы: Лукашенко оценивает ситуацию с COVID-19 с бравадой

Нельзя доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

Фото пресс-службы президента Литвы

«Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой», — заявил 1 апреля журналистам глава государства в Министерстве здравоохранения, сообщает «ЛК» .

«Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются», — сказал он.

«Управление кризисом, связанным с коронавирусом, в Беларуси не является хорошим», — заявил накануне в сейме и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он также сказал, что рассматривается возможность ограничить все еще осуществляющиеся рейсы из Минска в Вильнюс.

По словам президента Литвы, «следует ограничить контакты со страной, не контролирующей ситуацию, если риск действительно ощутим».

«Я считаю, что замечание господина Линкявичюса совершенно своевременное, и если этот риск действительно ощутим, мы должны ограничить любые контакты со страной, которая в данный момент немного слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса и возможно, что в связи с этим ее ожидают тяжкие последствия», — утверждает Науседа.

Ранее сообщалось, что Минздрав подтвердил вторую смерть в Беларуси от COVID-19.