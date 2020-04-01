«Бойкот глупости и диктатуре». Некоторые СМИ Казахстана до сих пор не признают новое название Астаны

Год назад вступивший в должность президента Касым-Жомарт Токаев назвал столицу в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева, который руководил страной около 30 лет. Однако некоторые издания и активисты до сих пор не называют город Нур-Султаном.

Журналист из Алматы Ермурат Бапи работал над очередным выпуском возглавляемой им газеты «Дат», передает azattyq.org . Узнав, что теперь Астана будет называться в честь Нурсултана Назарбаева, редакция не изменила название столицы Казахстана в газете, которая готовилась к выпуску. Даже год спустя издание не называет город Нур-Султаном. Для журналистов издания жители столицы не нурсултанцы, а астанчане.

«Мы не используем новое название. Это проявление общественного протеста. Народ нисколько не поддержал переименование столицы в Нур-Султан. Это было волеизъявлением одного человека, название, навязанное [властью] народу силой. Поэтому мы никогда не назовем город Нур-Султаном», — сказал Бапи.

«Дат» не единственное издание, которое придерживается такой политики в отношении нового названия города. Генеральный директор Vlast.kz журналист Вячеслав Абрамов говорит, что после переименования столицы в редакции «для себя приняли такое же внутреннее решение». Vlast.kz, когда дело доходит до «Нур-Султана», пишет «столица Казахстана».

«Мы считаем, что процедура переименования была, мягко говоря, неконституционной. Потому что такие вещи не могут происходить в течение одного дня, не могут проводиться через какие-то решения, которые не были обсуждены с гражданами и жителями этого города. Для нас это такая форма протеста», — говорит журналист.

Главный редактор сайта Qazaqtimes Койшыбек Мубарак говорит, что в течение года при публикации официальной информации госорганов переправляли название столицы. Журналист считает, что «такого же рода протесты свойственны гражданскому обществу, которое было против такого порядка переименования города».

Генеральный директор сайта The Village Kazakhstan журналист Айсана Ашим говорит, что они до сих пор название города Астана пишут с заглавной буквы. По ее словам, «это бойкот редакции, объявленный глупости и диктатуре».

«Мы, казахстанцы, не выбирали так называть нашу столицу. Это — плевок нам в лицо. Да и стилистически это слово (говорит о «Нур-Султане». — ред.) несуразное; в нем отсутствует какое-либо значение и значимость для города, тем более для столицы нашего государства. Практически во всех материалах мы продолжаем писать Астана или просто столица. В новостях, трафик к которым идет преимущественно из поисковиках, мы иногда пишем "в Астане (Нур-Султане)", чтобы люди нашли наши материалы, если они зачем-то ищут важную информацию по слову "нур-султан". Я думаю, не стоит привыкать к этому слову, потому что оно все равно когда-нибудь изменится», — говорит журналист.

Бывший главный редактор газеты «Жас Алаш» Руслан Ербота, который сейчас работает журналистом сайта Malim, говорит, что «все хорошо знают, как была переименована столица. «Я не думаю, что люди поддерживают новое название», — считает он.

Согласно Конституции, предложение Токаева о переименовании города должно было быть рассмотрено на республиканском референдуме. Однако новый президент решил не выносить предложение на референдум, а представить его в парламенте.