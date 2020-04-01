Совмин на три месяца запретил вывоз из Беларуси гречки, лука и чеснока

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Правительство на три месяца запретило вывоз из Беларуси гречки, лука и чеснока.

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«Постановлением Совета министров от 31 марта 2020 года № 185 установлен временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», — сообщает правительство.


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Данный запрет распространяется также на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу указанного постановления и фактический вывоз которых с территории Беларуси в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления его в силу.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятом запрете, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами — членами Евразийского экономического союза аналогичных мер.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев.

Ранее аналогичное решение было принято Евразийской экономической комиссией для стран — членов ЕАЭС.
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Тэги: экспорт Совмин гречка лук чеснок

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