Правительство Грузии покроет гражданам коммунальные услуги за три месяца

Об этом на заседании правительства Грузии заявил премьер-министр Георгий Гахария.

«Каждому гражданину, который в течение месяца использует меньше 200 киловатт электроэнергии и меньше 200 кубометров газа, правительство полностью профинансирует расходы за три месяца — март, апрель и май. Сюда же входят счета за воду и уборку мусора», — цитирует политика newsgeorgia.ge .

Премьер указал на то, что «важно рационально использовать каждый лари, который удалось мобилизировать в бюджете». Он напомнил, что правительство выделяет 2 миллиарда лари для прямой помощи экономике и гражданам, а также еще 351 миллион лари — на борьбу с коронавирусом.

По словам главы правительства, в кризисном бюджете должно быть сбалансировано финансирование борьбы с вирусом и помощь экономике.