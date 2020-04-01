Правительство Грузии покроет гражданам коммунальные услуги за три месяца

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Об этом на заседании правительства Грузии заявил премьер-министр Георгий Гахария.

«Каждому гражданину, который в течение месяца использует меньше 200 киловатт электроэнергии и меньше 200 кубометров газа, правительство полностью профинансирует расходы за три месяца — март, апрель и май. Сюда же входят счета за воду и уборку мусора», — цитирует политика newsgeorgia.ge.


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Премьер указал на то, что «важно рационально использовать каждый лари, который удалось мобилизировать в бюджете». Он напомнил, что правительство выделяет 2 миллиарда лари для прямой помощи экономике и гражданам, а также еще 351 миллион лари — на борьбу с коронавирусом.

По словам главы правительства, в кризисном бюджете должно быть сбалансировано финансирование борьбы с вирусом и помощь экономике.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Грузия жилищно-коммунальные тарифы коронавирус COVID-19 Персона: Георгий Гахария Город: Тбилиси

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