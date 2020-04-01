Правительство приняло меры по недопущению роста цен

Совет министров принял постановление № 184 «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке», сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Документ вступит в силу с момента публикации и будет действовать до 30 июня 2020 года.

Согласно постановлению, отдельным министерствам и ведомствам поручено не допускать роста отпускных цен (тарифов) на товары (услуги), производимые (оказываемые) подчиненными организациями выше 0,5% ежемесячно.

При этом поручено «обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка».

Кроме этого, поручено не допускать повышения цен (тарифов) выше 0,5 процента ежемесячно юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающим услуги.

Согласно постановлению, повышение цен (тарифов) выше установленного предела допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при правительстве.

Контроль за выполнением вышеназванных поручений и соблюдением ассортиментного перечня товаров субъектами торговли возложен на Министерство антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомы и Минский горисполком.

«Несоблюдение ассортиментного перечня товаров, превышение розничных цен на товары по сравнению с ценами, действовавшими на 1 апреля 2020 года (без учета снижения цен на время проведения мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей), считается грубым нарушением правил торговли, влекущим за собой последствия в соответствии с законодательством», — подчеркивается в сообщении

Следует отметить, что власти поставили на 2020 год задачу удержать рост потребительских цен (инфляцию) на уровне не более 5%. По итогам января-февраля потребительские цены уже выросли на 1,9%.

По мнению экономистов, рост курса доллара на 15% в марте привел к ускорению инфляционных процессов в марте. Официальные данные об инфляции Национальный статистический комитет публикует ежемесячно, но в разное время. Последний раз статкомитет обнародовал данные об инфляции 12 марта (за февраль).