Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с первого апреля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского союза.

Согласно постановлению правительства от 31 марта 2020 года №188, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 78,5 доллара за тонну (ранее было 66,9).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с 36,7 до 43,1 доллара за тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с 20 до 23,5 доллара за тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 марта. Тогда они были снижены.