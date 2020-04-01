Минобороны: причиной гибели солдата-срочника в Брестской области стало падение дерева

Причиной гибели военнослужащего срочной службы В.Пинчука 31 марта на Ружанском полигоне в Брестской области стало падение дерева.

Накануне пресс-служба Минобороны сообщила, что рядовой Пинчук, проходивший службу с мая 2019 года, «получил несовместимую с жизнью травму в результате нарушения требований безопасности». Подробности инцидента не приводились.

«Поскольку следственные органы сейчас проводят проверку, военное ведомство не является правообладателем информации, — сообщила на своей странице в «Фейсбуке» официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик. — Все, что мы можем сказать, — подразделение находилось на полевом выходе. Военнослужащие оборудовали так называемую дневку (место для временного отдыха при совершении марша. — БелаПАН.) и, вероятнее всего, рубили дерево для того, чтобы организовать обогрев. Падение дерева и стало причиной гибели военнослужащего».

«Причины и точные обстоятельства несчастного случая выяснит следствие. Мы просим средства массовой информации не распространять недостоверные сведения и помнить об этической стороне вопроса. И, несомненно, военное ведомство окажет всю необходимую помощь семье военнослужащего», — добавила представитель министерства.