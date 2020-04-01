К санкциям ЕС в отношении Беларуси присоединился ряд стран, в том числе Украина

Семь европейских стран присоединились к ограничительным мерам Евросоюза в отношении Беларуси, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Урсулы фон дер Ляйнен.

Фото пресс-службы президента Беларуси носит иллюстративный характер

17 февраля Совет ЕС продлил санкции в отношении Беларуси — эмбарго на поставки оружия и техники, визовые санкции против четырех белорусских граждан — до 28 февраля 2021 года.

Сейчас к данному решению присоединились страны — кандидаты на вступление в ЕС Республика Северная Македония, Черногория и Албания, потенциальный кандидат на вступление Босния и Герцеговина, участники Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина.

«Они обеспечат, чтобы их национальные законодательства соответствовали данному решению cовета, — отмечается в заявлении. — Европейский союз принимает к сведению их решение и приветствует его».

Изначально в санкционный список Евросоюза входили четыре белорусских чиновника — Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. По мнению ЕС, они причастны к исчезновениям в Беларуси оппонентов власти в 1999—2000 годах.

В декабре 2004 года, после парламентских выборов и референдума, по итогам которого Александр Лукашенко получил право избираться на пост президента неограниченное количество раз, список пополнили глава ЦИК Лидия Ермошина и начальник полка милиции спецназначения Юрий Подобед.

В 2006 году список расширили до 41 человека, которые, по мнению ЕС, были ответственны за нарушение прав человека в ходе президентской кампании. В список включили и Александра Лукашенко.

В октябре 2008 года действие санкций в отношении Лукашенко и еще 35 человек было приостановлено.

Санкции ЕС в отношении Беларуси были возобновлены и расширены после президентских выборов 2010 года, которые завершились жестким разгоном мирной демонстрации в Минске, арестом большинства альтернативных кандидатов в президенты и массовыми репрессиями гражданского общества.

В течение следующих пяти лет черный список ЕС неоднократно менялся: некоторых физических лиц и предприятия из него исключали, других — вносили. Помимо этого, в 2011 году ЕС ввел эмбарго на поставки оружия.

15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение снять ограничительные меры в отношении 170 физических лиц и четырех компаний. Под санкциями остались Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. Было сохранено эмбарго на поставки оружия и запрет на экспорт товаров для внутренних репрессий.

В феврале 2017 года санкции продлили на год. При этом ЕС разрешил экспорт в Беларусь биатлонного снаряжения. Ежегодно эти меры продлеваются.