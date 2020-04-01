«Спамаш» проводит благотворительный онлайн-концерт в поддержку 3-й городской больницы Минска
3 апреля продюсерский центр «Спамаш» совестно с музыкальной платформой G
В концерте примут участие группы The Stokes», «Песняры», «Дядя Ваня», Da Vinci, Monolovе, Las Vegas, Litesound, а также Иван Здонюк, Ксения Галецкая, Ольга Рыжикова, Тео, Наталья Тамело, Анна Шалютина, Ян Ярош, Alen Hit, Саша Немо, Michael Soul, Анжелика Пушнова, Zena и многие другие.
Белорусские музыканты соберутся в студии звукозаписи «Спамаш». Музыкальный онлайн-марафон начнется в 12:00 и продлится восемь часов.
Прямой эфир будет доступен на платформе
Все собранные во время проведения онлайн-марафона средства будут направлены на благотворительный расчетный счет 3-й городской клинической больницы им. Клумова Минска для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID-19.