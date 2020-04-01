«Спамаш» проводит благотворительный онлайн-концерт в поддержку 3-й городской больницы Минска

3 апреля продюсерский центр «Спамаш» совестно с музыкальной платформой G igagig.tv проведет благотворительный онлайн-концерт в поддержку 3-й городской клинической больницы Минска.

В концерте примут участие группы The Stokes», «Песняры», «Дядя Ваня», Da Vinci, Monolovе, Las Vegas, Litesound, а также Иван Здонюк, Ксения Галецкая, Ольга Рыжикова, Тео, Наталья Тамело, Анна Шалютина, Ян Ярош, Alen Hit, Саша Немо, Michael Soul, Анжелика Пушнова, Zena и многие другие.

Белорусские музыканты соберутся в студии звукозаписи «Спамаш». Музыкальный онлайн-марафон начнется в 12:00 и продлится восемь часов.

Прямой эфир будет доступен на платформе Gigagig.tv , а также на канале продюсерского центра «Спамаш» в YouTube TheSpamash , на страницах в инстаграм @spamash.by и фэйсбук @Spamash.

Все собранные во время проведения онлайн-марафона средства будут направлены на благотворительный расчетный счет 3-й городской клинической больницы им. Клумова Минска для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID-19.