«Спамаш» проводит благотворительный онлайн-концерт в поддержку 3-й городской больницы Минска

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3 апреля продюсерский центр «Спамаш» совестно с музыкальной платформой Gigagig.tv проведет благотворительный онлайн-концерт в поддержку 3-й городской клинической больницы Минска.

В концерте примут участие группы The Stokes», «Песняры», «Дядя Ваня», Da Vinci, Monolovе, Las Vegas, Litesound, а также Иван Здонюк, Ксения Галецкая, Ольга Рыжикова, Тео, Наталья Тамело, Анна Шалютина, Ян Ярош, Alen Hit, Саша Немо, Michael Soul, Анжелика Пушнова, Zena и многие другие.

Белорусские музыканты соберутся в студии звукозаписи «Спамаш». Музыкальный онлайн-марафон начнется в 12:00 и продлится восемь часов.

Прямой эфир будет доступен на платформе Gigagig.tv, а также на канале продюсерского центра «Спамаш» в YouTube TheSpamash, на страницах в инстаграм @spamash.by и фэйсбук @Spamash.

Все собранные во время проведения онлайн-марафона средства будут направлены на благотворительный расчетный счет 3-й городской клинической больницы им. Клумова Минска для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID-19.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Спамаш 3-я больница онлайн-концерт Персона: Иван Здонюк Ксения Галецкая Ольга Рыжикова Тео Наталья Тамело Анна Шалютина Ян Ярош Саша Немо Анжелика Пушнова

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