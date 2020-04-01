У двух тренеров гомельской СДЮШОР подозревают коронавирус

Среди тренерского состава СДЮШОР № 4 зарегистрировано два случая заболевания пневмонией с предварительным положительным тестом на РНК коронавируса SARS/2019-nCoV.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Гомельского облисполкома, заболевшие в настоящий момент переведены из Гомельской городской больницы № 1 для продолжения лечения в инфекционную больницу.

По СДЮШОР № 4 определен перечень контактных лиц первого и второго уровней, проведена госпитализация контактов первого уровня, организовано их лабораторное обследование.

Проводится медицинское наблюдение за контактами второго уровня с целью активного выявления у них симптомов ОРВИ для своевременного принятия противоэпидемических мер.

В Гомельской области 31 марта официально было объявлено о пяти случаях коронавируса. Первый случай был зафиксирован у спортсмена, который вернулся из Португалии. Он — воспитанник СДЮШОР № 4. Спортсмен уже прошел лечение и выписан из инфекционной больницы.

По данным Минздрава на 1 апреля, в Беларуси от коронавирусной инфекции умерли два человека. Общее число подтвержденных в стране случаев COVID-19 Минздрав не публикует.