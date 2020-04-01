Украина ужесточила карантин

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Кабинет министров 1 апреля решил ввести в Украине более жесткие меры безопасности на период карантина.

Теперь до 24 апреля в Украине запрещено:

- пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.


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При этом в Кабмине отметили, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook заявил, что пик эпидемии коронавируса ожидается между 15 и 25 апреля. Он также утверждает, что карантин могут продлить до 15 мая. По его словам, инфицированных коронавирусом в Украине гораздо больше, чем указано в официальном отчете.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: карантин коронавирус COVID-19 Персона: Антон Геращенко

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