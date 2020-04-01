Украина ужесточила карантин

Кабинет министров 1 апреля решил ввести в Украине более жесткие меры безопасности на период карантина.

Теперь до 24 апреля в Украине запрещено:

- пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

При этом в Кабмине отметили, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.