Снова Витебск. Виктор Дашкевич оказался не первой жертвой коронавируса в Беларуси
Жительница Витебска Александра Чепик скончалась утром 30 марта в местной больнице. В свидетельстве о смерти 73-летней женщины написано «Другая вирусная пневмония (COVID-19)».
Чепик скончалась раньше, чем актер Витебского драмтеатра Виктор Дашкевич. Всего в нашей стране уже три смерти от коронавирусной инфекции, сообщает
По словам Натальи Чепик, дочери покойной, примерно в середине марта ее мать заболела. У нее были сильный кашель и высокая температура, однако врачи не диагностировали воспаление легких. После перевода в областной клинический спеццентр женщине был поставлен диагноз пневмония, а затем обнаружен коронавирус.
Главный врач учреждения Валерий Денисенко подтвердил, что Александра Чепик находилась на лечении и умерла.
Наталья похоронила мать 1 апреля.
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