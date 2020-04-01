Минздрав не сообщил президенту о первой жертве коронавируса?

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Вечером 31 марта, спустя полдня после соответствующих сообщений в СМИ, ведомство подтвердило кончину актера Витебского драмтеатра Виктора Дашкевича.

Глава Минздрава Владимир Караник

«Зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», — говорилось в сообщении Минздрава.


Снова Витебск. Виктор Дашкевич оказался не первой жертвой коронавируса в Беларуси

Смерть Дашкевича прокомментировал и Александр Лукашенко. «Ну мы же просили (ему завтра 80 лет будет)... Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь?» — сказал президент, встречаясь 31 марта с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

Вечером 1 апреля оказалось, что Дашкевич был не первой жертвой коронавируса в Витебске: 73-летняя Александра Чепик скончалась утром 30 марта. Коронавирус указан причиной гибели в ее свидетельстве о смерти, о чем не могли не знать в Минздраве.

В Беларуси уже три известных случая гибели от коронавируса.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19 Персона: Владимир Караник Александра Чепик Виктор Дашкевич Город: Витебск

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