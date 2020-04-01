Китай прислал в Беларусь гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

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Вечером 1 апреля в Минск доставили реагенты для проведения тестов на выявление коронавируса, защитные костюмы, медицинские перчатки, очки, бахилы, инфракрасные термометры.

Тесты направят в центральную лабораторию, а остальные средства защиты — прежде всего в те больницы, в которых сейчас наибольшее количество пациентов: это инфекционная больница, шестая клиника, сообщили в эфире «Беларусь 1».

Поо словам посла Китая в Беларуси Цуй Цимина, это первая партия гуманитарной помощи. Правительство Китая планирует направить в Беларусь группу медицинских экспертов — для обмена опытом и консультаций, сообщил телеграм-канал «Официальный Минздрав».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав Беларусь-Китай коронавирус COVID-19

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