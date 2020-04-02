Сотни жителей закрытого на карантин Андижана вывели на субботник к приезду президента Узбекистана

Последнюю неделю местные жители занимаются масштабным благоустройством, озеленением и очисткой территорий к запланированному на 2 апреля приезду президента Шавката Мирзияева.

Президент Узбекистана едет в область для того, чтобы принять участие в открытии первого завода, построенного на территории свободной экономической зоны «Андижан-фарм» площадью 52 гектара, сообщает ozodlik.org .

«Строительство большинства заводов заброшено. Успели поднять только стены. Город кипит, несмотря на введенный карантин. Люди взялись чистить территорию СЭЗ, везде идут работы по побелке и покраске.​ В настоящее время украшают внешний фасад», — сказал собеседник из Андижана, попросивший не разглашать его имени.

Последние несколько дней на центральных улицах Андижана, по которым ожидается проезд президентского кортежа, ведутся работы по благоустройству и очистке территорий.

«На улицу вывели не только работников управления по благоустройству, но и рядовых андижанцев. Разве можно выводить людей на субботник во время карантина?», — задается вопросом собеседник из Андижана.

По его словам, работы по благоустройству, озеленению и очистке территорий в Андижане проводились и 31 марта.

Один из жителей махалли «Узбегим». отправил в редакцию фотографию, на которой запечатлено завершение строительства нового многоэтажного дома.

«На фотографии запечатлено, как рабочие завершают строительство многоэтажных домов, построенных по улице Мусаева. Эти дома готовят к приезду нашего уважаемого президента. На улице полным ходом идут работы по благоустройству. А мы сидим на карантине. Но все городские и районные госучреждения погнали своих сотрудников на улицу, чтобы подготовить Андижан к приезду президента», — сказал собеседник.

На других фотографиях, отправленных в редакци источниками из Андижана, запечатлено, как жители домов, расположенных вдоль магистральной дороги Файзабад — Мархамат, красят фасады своих домов и сажают цветы вдоль дорог.

Визит президента Мирзияева в Андижанскую область станет первым визитом главы государства в другие регионы страны после режима карантина, введенного в в Узбекистане в целях предотвращения распространения коронавируса.