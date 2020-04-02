Матч третьего тура ЧБ на стадионе «Динамо» пройдет с закрытой фан-зоной

Вечером 3 апреля пройдет матч минского «Динамо» с жодинским «Торпедо» в рамках 3-го тура Высшей лиги.

В целях безопасности на матче фан-зона функционировать не будет. Нововведение принято для того, чтобы зрителям было легче соблюдать правил ВОЗ, сообщили в пресс-центре динамовцев.

При общении людям следует соблюдать дистанцию не менее 1 метра. Специально с этой целью кресла забронированы таким образом, чтобы между зрителями было необходимое расстояние.