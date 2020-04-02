Обладатель трех премий «Эмми» Адам Шлезингер скончался от COVID-19

Американский композитор и музыкант умер в Нью-Йорке на 53-м году жизни.

Сообщается, что последнюю неделю Шлезингер провел в больнице. Заболевание протекало у него в тяжелой форме. Врачи держали его в медикаментозном сне, пишет Variety .

Шлезингер — обладатель трех премий «Эмми», премии «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист». В 1997 году его номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «То, что ты делаешь». Он являлся основателем музыкальных коллективов Fountains Of Wayne и Ivy.