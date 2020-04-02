Более 800 украинцев заболели коронавирусом

По состоянию на утро четверга, 2 апреля, в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, по числу заболевших лидируют Киев (160 случаев), Черновицкая область (143), Тернопольская область (106).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

До 24 апреля в Украине объявлен карантин и чрезвычайная ситуация.