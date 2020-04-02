Более 800 украинцев заболели коронавирусом

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По состоянию на утро четверга, 2 апреля, в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.


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Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, по числу заболевших лидируют  Киев (160 случаев), Черновицкая область (143), Тернопольская область (106).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

До 24 апреля в Украине объявлен карантин и чрезвычайная ситуация.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Минздрав Украины Город: Киев

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