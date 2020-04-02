Палата представителей ратифицировала соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз

Замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко отметил, что соглашение затрагивает только получение краткосрочных шенгенских виз, стоимость которых для белорусов снизится с 60 до 35 евро.

Соглашение также сокращает список документов, которые необходимы для обращения за визами, и предусматривает возможность выдачи многоразовых виз от одного года до пяти лет. Срок принятия решения о выдаче визы сократится до 10 дней, многие категории граждан смогут обращаться за бесплатными визами.

Палата представителей также ратифицировала соглашение с Евросоюзом о реадмиссии.

Оно предусматривает, что стороны должны осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.