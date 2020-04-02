Учитель начальных классов в минской школе заболела коронавирусом

Родителей учеников СШ № 159, где работала 50-летний педагог, попросили об этом случае не распространяться.

Источник: yandex.by

«Дома учитель вроде как потеряла сознание. Родные вызвали скорую, ее забрали в больницу — и обнаружили пневмонию. Хотя никаких сипмптомов, кроме слабости, у нее не было. Температура подскочила уже в больнице, тест подтвердил коронавирус. Учительница в сознании, общается с родителями через чат в Viber», — цитирует TUT.by читателя.

По словам родителей, о том, что у учительницы обнаружили коронавирус, им сообщили утром 1 апреля. В течение двух часов со всеми семьями — а в классе учатся 28 детей — связалась эпидемиологическая служба. Специалисты расспросили, как чувствуют себя дети, есть ли у них симптомы коронавирусной инфекции.

Директор школы № 159 Инна Богдан не стала опровергать, что у ее коллеги обнаружили коронавирус.

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович и министр здравоохранения Владимир Караник заявили 25 марта, что вводить карантин в учебных учреждениях пока нецелесообразно. 6 апреля дети должны вернуться в школу после весенних каникул.