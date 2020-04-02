Двоих россиян судят в Минске по делу о взрывах на День независимости

Суд Московского района Минска 2 апреля в помещении суда Октябрьского района начал рассматривать уголовное дело о взрывах салютных установок 3 июля 2019 года.

На скамье подсудимых три человека, все они находятся под стражей. В числе обвиняемых двое россиян, сотрудники предприятия — изготовителя фейерверочных изделий «Пиро-Росс» из Сергиева Посада Максимилиан Сапронов и Константин Денисов. Еще один обвиняемый — командир роты Минской военной комендатуры Алексей Круглик.

28-летний и 25-летний россияне прибыли в Беларусь специально для оказания технической и другой помощи при подготовке к праздничному салюту. Из-за взрыва погиб один человек, еще несколько получили ранения.