Лукашенко и Путин поздравили друг друга с Днем единения

2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. С этим праздником друг друга поздравили Александр Лукашенко и Владимир Путин.

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В поздравлении белорусского президента говорится, что «начало интеграционных процессов в рамках Союзного государства способствовало наполнению белорусско-российского сотрудничества более глубоким содержанием, создало реальные преимущества для эффективного экономического и социального развития наших стран».

Лукашенко отметил, что «сегодня Беларусь и Россия находятся у порога нового объединительного этапа». Президент Беларуси выразил убеждение, что «двум странам и в дальнейшем удастся сохранить высокую динамику двустороннего и интеграционного взаимодействия».

В поздравительной телеграмме Путина отмечается, что «за более чем два десятилетия, прошедшие со времени подписания договора о создании Союзного государства, нашим странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах».

Президент РФ выразил уверенность, что «накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства».