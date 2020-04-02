Лукашенко опять заговорил о единой валюте с Россией

Александр Лукашенко не против введения единой валюты в Союзном государстве, но «это должна быть нейтральная валюта — не белорусский рубль, не российский». Об этом он заявил 2 апреля в интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.

Отвечая на вопрос, как он видит развитие Союзного государства с учетом всех имеющихся нюансов, Лукашенко отметил: «У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся».

«И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. И, в конце концов, мы остались с советскими рублями, они (Россия) ввели российский рубль, а мы потом рисовали "зайчики". Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?»

Он еще раз подчеркнул, что «белорусская сторона ни от чего не отказывается», и напомнил, что договор предполагал создание равных условий для граждан, предприятий и двух государств в целом.

«Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы — большие, а вы — малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться», — заявил официальный белорусский лидер.

«Поэтому договор существует. И мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип — равные условия для людей, предприятий, государств. Сейчас все нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное, — равные условия для людей», — считает глава государства.