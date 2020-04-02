Беларусь рассчитывает покупать российскую нефть по 4 доллара за баррель

В апреле Беларусь планирует получить 2 млн тонн российской нефти, сообщил 2 апреля журналистам премьер-министр Сергей Румас.

«Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках российской нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн нефти», — сказал Румас, сообщает БелаПАН.

По словам главы правительства, Беларусь ожидает, что поставка российской нефти будет осуществляться без премии.

«Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке нефти без премии к цене выдерживается правительством, — заявил Румас. — Результат этой позиции — цена, по которой будем покупать нефть в апреле, — около четырех долларов за баррель».

4 доллара за баррель — это порядка 25 долларов за тонну.

Сегодня на биржевых торгах цена российской нефти упала ниже 11 долларов за баррель. По оценкам экспертов, при таких ценах нефтяные компании теряют выгоду от продажи, а бюджет России, соответственно, не получает доходов.