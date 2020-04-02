Беларусь 3 апреля будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает жителей Беларуси завтра.

По прогнозам синоптиков, в утренние и дневные часы в пятницу, третьего апреля, практически во всех регионах страны ожидается усиление юго-западного, западного ветра. Порывы будут достигать 15-20 м/с.

Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют: