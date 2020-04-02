Беларусь 3 апреля будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает жителей Беларуси завтра.
По прогнозам синоптиков, в утренние и дневные часы в пятницу, третьего апреля, практически во всех регионах страны ожидается усиление юго-западного, западного ветра. Порывы будут достигать 15-20 м/с.
Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).