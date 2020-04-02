Биржа: евро и доллар упали на торгах 2 апреля

Евро и доллар подешевели в Беларуси на биржевых торгах второго апреля на фоне укрепления российского рубля.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, курс евро уменьшился на 1,58 копейки (0,55%) и составил 2,832 белорусского рубля.

Курс доллара снизился на 0,8 копейки (0,31%) и составил 2,5893 белорусского рубля.

Курс российского рубля вырос на 3,22 копейки (1,01%) до 3,3201 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Нефтяные рынки восстановились после недавних резких потерь — если днем ранее нефть стоила около 25 долларов за баррель, то сегодня подорожала до 27 долларов.

Курс доллара в России 2 апреля на торгах Московской биржи также начал снижаться. Если днем ранее североамериканская валюта стоила около 79 российских рублей, то 2 апреля — менее 78 за один доллар.

Нацбанк Беларуси ранее в своем мартовском комментарии относительно ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. «Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования», — предупредил регулятор.