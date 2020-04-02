Семашко: дорожные карты углубленной интеграции придется актуализировать

Дорожные карты углубленной интеграции Беларуси и России придется актуализировать, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью «Российской газете» .

Заложенные в эти документы сроки реализации этапов интеграции изначально являлись очень сжатыми, отметил посол.

«Например, по целому ряду направлений к середине этого года предусматривалось формирование унифицированного законодательства. Сегодня очевидно, что сделано это в предусмотренные сроки уже не будет. Да и сама ситуация в нашем регионе и мире в целом, сложившаяся в последние дни и недели, заставляет переосмыслить отдельные элементы сотрудничества и скорректировать их в целях приведения к текущим реалиям», — сказал Семашко.

По его словам, «к моменту завершения работы над дорожными картами не было выполнено одно из основных условий белорусской стороны — урегулирование всех актуальных, не терпящих отлагательств уже в текущем 2020 году вопросов двустороннего сотрудничества».

Отсутствие «реального движения по энергетической тематике, устранению барьеров и созданию равных условий для субъектов хозяйствования без односторонних изъятий и ограничений не позволило выйти на подписание подготовленного пакета документов», подчеркнул Семашко.

При этом он отметил, что сегодня правительства двух стран «выходят на определенные договоренности по урегулированию той ситуации», которая сложилась в отношениях в начале текущего года.

«Решение проблемных вопросов двустороннего взаимодействия создает предпосылки вернуться к рассмотрению наработанных документов по углублению нашей интеграции», — считает дипломат.