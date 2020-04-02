Лукашенко: используя пандемию коронавируса, политики хотят переделить мир

Используя пандемию коронавируса, политики «хотят переделить мир», считает Александр Лукашенко.

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«Любой политик, а тем более моей должности (я же отвечаю за миллионы людей, и не только своих: у нас же соседей немало, жизнь которых так или иначе от нас зависит), должен свои конкретные тактические шаги сверять с той стратегией, которая возможна», — заявил Лукашенко 2 апреля в интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси (его слова цитирует пресс-служба).

По его словам, сегодня уже многие задумываются над главным вопросом: что будет после пандемии коронавирусной инфекции.

«А не кажется ли, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал), через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?» — задался вопросом Лукашенко.

Он напомнил о предложении ООН напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с коронавирусом.

«Это же пустые деньги. Доллар и так постепенно обесценивается, а тут просто пойдет вал, инфляция. Где окажемся мы со своим рублем, понятно. Более того: кто получит эти триллионы, у кого они останутся? Не получится ли, что богатые станут богаче, а бедные — беднее? Получится. Нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть. Нельзя сказать, что даже в России они огромные. Это для России ничто — сидя, на год не хватит. Точно так и у нас. И тогда, напечатав 10% ВВП, к нам придут те, кто «на ногах», и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир», — предположил официальный лидер.

Глава государства подчеркнул, что его беспокоит будущее страны, поэтому он пытается «смотреть дальше».

«Сегодня все уже отвечают: после пандемии мир будет другим. И я с этим согласен, — заявил он. — Но где будет наше место в этом мире? Вот для меня главный вопрос. Не коронапсихоз, не инфопандемия. Это есть, но месяц-два — и пройдет. Останется вопрос, где наше место. И такой вопрос возникнет для всех. И для богатых ресурсами Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, еще больше — для Армении и Кыргызстана, Украины и для Науседы (президент Литвы Гитанас Науседа. — БелаПАН.), который сегодня пытается поставить под сомнение политику президента Беларуси. Боюсь, чтобы нас не переделили без войны», — сказал Лукашенко.

«Почему я настаиваю, чтобы работало производство? Почему я так переживаю за то, чтобы люди жили своей жизнью, в какой-то степени политически рискуя? Потому что я представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие: литовцы, латыши и прочие. Они выстоят. У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир. У Китая — огромные мощности в экономике. В Америке — печатный станок: два триллиона вбрасывают, еще два на подходе», — заметил официальный белорусский лидер.

По словам Лукашенко, и на него лично, и на Беларусь в целом «оказывают определенное давление в связи с темой коронавируса». «Начинают плющить: вот, они как-то не так, как все. Слушайте, если бы было так у всех, как в Беларуси, по борьбе с этими вирусными заболеваниями, и там не забывали бы о том, что есть и сердечники, и онкология, травматология, есть просто пневмония — сезонная болезнь очень сильная… Наверное, не было бы таких проблем. Я не хвастаюсь. Может, в какой-то степени оправдываюсь, что мы не меньше с вирусами [боремся], не только с коронавирусом. Конечно, мы на это реагируем. Но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас, как обычно, море», — заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса. «Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что Минздрав подтвердил вторую смерть в Беларуси от COVID-19.

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