Лукашенко заявил о четвертой смерти от COVID-19

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По словам Александра Лукашенко, в Беларуси на данный момент зафиксированы единичные случаи смертей от пневмонии, где коронавирус дал осложнения.

Фото пресс-службы президента

«У нас их всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус. Мы еще уточняем по четвертой смерти, был ли там коронавирус, — заявил он в интервью МТРК «Мир». — Любой вирус осложнит хронические заболевания».


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Он подчеркнул, что в Беларуси не прячут информацию о заболевших, так как смерть человека, по его словам, в принципе невозможно спрятать.

Более того, в целом по смертности в Беларуси в текущем году динамика лучше в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет, в ближайшее время планируется обнародовать подробную статистику, полученную из органов ЗАГС.

«Во вторник у нас совещание по ряду вопросов. Я подготовлю информацию, всю статистику полностью. Мы ничего абсолютно не скрываем», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса. «Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко

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