Лукашенко заявил о четвертой смерти от COVID-19

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси на данный момент зафиксированы единичные случаи смертей от пневмонии, где коронавирус дал осложнения.
Фото пресс-службы президента
«У нас их всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус. Мы еще уточняем по четвертой смерти, был ли там коронавирус, — заявил он в интервью МТРК «Мир». — Любой вирус осложнит хронические заболевания».
Он подчеркнул, что в Беларуси не прячут информацию о заболевших, так как смерть человека, по его словам, в принципе невозможно спрятать.
Более того, в целом по смертности в Беларуси в текущем году динамика лучше в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет, в ближайшее время планируется обнародовать подробную статистику, полученную из органов ЗАГС.
«Во вторник у нас совещание по ряду вопросов. Я подготовлю информацию, всю статистику полностью. Мы ничего абсолютно не скрываем», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.