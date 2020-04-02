Число случаев COVID-19 в Беларуси превысило три сотни

В Беларуси зарегистрировано уже четыре смерти от COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения. Как следует из сообщения, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 304.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся 254 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

«В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме, — отмечается в сообщении Минздрава. — 11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Состояние оценивается как стабильное».

По данным Минздрава, выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 46 пациентов.

Под медицинским наблюдением как контакты первого и второго уровня находятся 9299 человек. Из них 1943 человека — в стационарных условиях, сообщает ведомство.

«Зарегистрировано 4 случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Начато в дополнение к тяжелым пневмониям тестирование всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний.