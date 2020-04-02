Путин продлил нерабочий период до конца апреля

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Президент РФ Владимир Путин в своем сегодняшнем обращении к народу (транслировалось по федеральным ТВ-каналам) заявил, что период нерабочих дней в России продлевается.

По словам главы государства, основная масса россиян не будет работать до конца апреля.

Главам субъектов РФ предоставлены полномочия для принятия решений, какой режим в соответствии с указом президента вводить в регионах, так как где-то нужны более жесткие ограничительные меры для борьбы с COVID-19, а где-то будет достаточно и точечных мер.

Напомним, 25 марта в своем обращении он объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Россия Персона: Владимир Путин

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